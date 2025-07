Calhanoglu, così Karan: «È stato ingannato, è stanco! Mi ha detto questo»

Sul caso Calhanoglu è intervenuto l’ex giocatore Umit Karan. Amico di Calha, ha parlato in questo modo del mese e mezzo turbolento del regista dell’Inter.

PERMANENZA – La vicenda Hakan Calhanoglu è sicuramente la telenovela dell’estate. Il regista turco ha vissuto un mese e mezzo molto turbolento. Prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce: niente di tutto questo. Come confermato anche dal suo agente Gordon Stipic, il giocatore rimarrà a Milano e giocherà ancora per l’Inter.

STRESSATO – A proposito di Calha, nelle ultime ore ha parlato l’ex giocatore turco e amico di Hakan Umit Karan. Ecco le sue parole espresse a EKOL TV: «Ho parlato con Hakan Calhanoglu, l’hanno ingannato scrivendo del Fenerbahçe. Hanno sfruttato la sua benevolenza. Anche gli insulti non sono stati carini. Hakan mi ha detto: ‘Sono nato tifoso del Galatasaray, morirò tifoso del Galatasaray. Quando tornerò in Italia, la questione dei trasferimenti sarà chiusa. Sono molto stanco. Quando tornerò in Italia, la questione dei trasferimenti sarà chiusa».

A MILANO – Rivelazione, quindi, sicuramente significativa quella di Karan nei confronti di Calhanoglu. Il turco oggi è atteso in Italia per iniziare il pre-ritiro con l’Inter. Dal 26 inizierà ufficialmente il raduno dei nerazzurri e lo stesso Calha dovrà riparare il suo rapporto con Lautaro Martinez.