Calhanoglu, contatti con Marotta: nuove indiscrezioni dalla Turchia!

Hakan Calhanoglu compie il famoso passo richiesto da Giuseppe Marotta. Dalla Turchia arrivano indiscrezioni su dei contatti tra il centrocampista turco e il Presidente dell’Inter. L’argomento è uno solo: il passaggio al Galatasaray.

NUOVO PASSO – Quella in corso tra Hakan Calhanoglu e l’Inter sembra avere tutte le carte in regola per diventare la nuova telenovela dell’estate. Ogni giorno nuovi dettagli e indiscrezioni si aggiungo al quadro di mercato, già particolarmente complesso dopo l’inizio delle avance del Galatasaray. All’indomani della replica del turco, alle dichiarazioni forti avanzate da capitan Lautaro Martinez, arriva un nuovo passo verso quella che sembra una vera e propria rottura con l’ambiente nerazzurro.

Calhanoglu avvia i contatti con Marotta: la richiesta per il trasferimento dall’Inter al Galatasaray

I CONTATTI – Stando a quanto riporta il giornalista di Sports Digitale, Yağız Sabuncuoğlu, Calhanoglu avrebbe contattato il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta per manifestare la volontà di trasferirsi al Galatasaray. Quel famoso passo espressamente richiesto dal numero uno nerazzurro dopo Inter-Fluminense, che ancora il centrocampista non aveva compiuto, c’è stato nella giornata di oggi, quindi. Sempre secondo le voci che giungono dalla Turchia, Calhanoglu avrebbe chiesto all’Inter di abbassare la valutazione, che ruota intorno ai 35-40 milioni di euro, per andare incontro alle esigenze del Galatasaray, che offrirebbe una cifra inferiore per lui.