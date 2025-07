Calhanoglu ha chiarito con Lautaro Martinez: messaggio forte! – Sky

Calhanoglu ha parlato prima di varcare i cancelli di Appiano Gentile. Il turco resta all’Inter, chiarendo pure con Lautaro Martinez. Ecco cos’è successo, secondo il racconto di Barzaghi di Sky Sport. Tra poco pure le parole del regista numero venti.

STATO D’ANIMO – Hakan Calhanoglu è appena arrivato ad Appiano Gentile per iniziare il pre-raduno con l’Inter. Matteo Barzaghi, presente alla Pinetina per Sky Sport, ha raccontato proprio del centrocampista turco. Ecco l’intervento del giornalista: «Appena entrato e si è fermato davanti ai cancelli per spiegare il suo stato d’animo: resto all’Inter, tutto chiarito con Lautaro Martinez, non è necessario che io faccia sempre dichiarazioni se esce qualcosa su di me. Resto, mi è mancata l’Inter, chiarito con Lautaro Martinez, mi sono mancati i compagni. Calha ha lanciato subito un messaggio forte e resta qui».

GLI ALTRI RIENTRANTI – Oltre a Calhanoglu, sono attesi ad Appiano Gentile anche calciatori, che non hanno giocato al Mondiale per Club. Ecco il prosieguo dell’intervento di Barzaghi: «Oltre a lui, Zielinski, Pavard e Bisseck attesi qui. Al momento sono arrivati Calhanoglu e Ausilio. Poi si attende anche Bonny, che parte oggi qualche giorno prima rispetto ai giocatori presenti al Mondiale per Club. Sabato il vero ritrovo».