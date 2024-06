Calhanoglu chiarisce: «Solo speculazioni. Sono felice all’Inter!»

Hakan Calhanoglu ha commentato sul suo profilo Instagram le recenti speculazioni sulla sua cessione al Bayern Monaco. Il turco chiarisce tutto.

CHIARIMENTI – Si è parlato di Bayern Monaco negli ultimi giorni per Hakan Calhanoglu. Tanti si sono aggiunti a queste voci, tanti hanno confermato la pista non prendendo in considerazione la storia del giocatore in nerazzurro. Lo stesso Calhanoglu ha voluto rispondere con forza, chiarendo la sua posizione: «Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione. Fino ad ora, mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni poiché sono concentrato sulla Nazionale Turca di cui sono capitano a Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi. Sono estremamente felice all’Inter. Il rapporto che condivido con il club i nostri incredibili tifosi è davvero davvero speciale. Insieme abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro. Ancora una volta in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno, forza Inter». Adesso si può andare oltre questa trattativa con il Bayern Monaco, che in realtà non è mai iniziata.