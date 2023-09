Calhanoglu, che partita ad Empoli! Fondamentale in due aspetti

Hakan Calhanoglu, dopo aver saltato per infortunio il match contro la Real Sociedad, è tornato titolare in Empoli-Inter: una prestazione sontuosa per il centrocampista turco, specialmente in due aspetti del gioco

FONDAMENTALE – Hakan Calhanoglu è tornato ed in Empoli-Inter si è visto. Il centrocampista turco ha offerto una prestazione di alto livello: sempre pronto a farsi trovare dai compagni, il numero 20 dell’Inter ha stupito per geometrie e, soprattutto, per la mole di palloni recuperati. È proprio nella fase di non possesso che Calhanoglu sta mostrando i miglioramenti più evidenti: l’ex Milan è sempre posizionato in maniera impeccabile, pronto a respingere la conclusione avversaria o ad aggredire il portatore di palla. Un giocatore totale che, ormai, sta diventando imprescindibile per gli equilibri di gioco della squadra di Inzaghi.

CRESCITA – La crescita di Calhanoglu fa il paio con la decisione del club di affidare al turco le chiavi del centrocampo. La cessione di Brozovic, dai più affrettatamente bocciata, era inevitabile per dar modo al turco di fare lo step definitivo per consacrarsi come uno dei pilastri fondamentali dell’11 di Inzaghi.