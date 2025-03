Calhanoglu carico: «Vittoria bella e importante! Un obiettivo»

Calhanoglu commenta positivamente la vittoria della Turchia a Budapest contro l’Ungheria. Il regista dell’Inter carica la sua squadra, di cui ne è il capitano.

GRANDE VITTORIA – Hakan Calhanoglu ha segnato il momentaneo 1-0 nella partita vinta dalla sua Turchia contro l’Ungheria a Budapest. Un successo che vale la qualificazione nella Lega della Nations League. Il suo intervento su Haber 7: «Sapevamo che la partita di oggi sarebbe stata difficile. Abbiamo sempre avuto difficoltà in trasferta in Ungheria. Qui abbiamo ottenuto la nostra seconda vittoria contro l’Ungheria. È stata una bella e importante vittoria per noi. Abbiamo meritato la fase A della Nations League. Ne siamo felici. Faccio i complimenti ai miei compagni di squadra. Non è facile giocare ogni 2-3 giorni».

Calhanoglu vuole il Mondiale con la Turchia: la carica del regista dell’Inter

OBIETTIVO MONDIALE – Poi Calhanoglu, senza mezze misure, ha parlato anche dell’obiettivo più importante per la sua Nazionale, ossia la qualificazione al Mondiale del 2026. Il regista dell’Inter si è espresso così: «Abbiamo fatto un passo importante. Dopotutto, siamo venuti qui oggi per vincere. Abbiamo cercato di rendere felice il nostro Paese. Ne siamo orgogliosi. Vogliamo continuare così. Siamo sulla buona strada. Il nostro obiettivo ora è la Coppa del Mondo. Ci prepareremo per questo».