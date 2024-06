Calhanoglu-Bayern Monaco tutto vero? C’è doppia mossa pesante!

Calhanoglu al Bayern Monaco, arrivano conferme anche dalla Turchia. Occhio alla situazione intorno al regista dell’Inter.

ACCELERATA – Dopo l‘indiscrezione lanciata dalla Bild, ora arrivano pure altre conferme su Calhanoglu-Bayern Monaco e stavolta direttamente dalla Turchia per opera del noto esperto di mercato per Sports Digitale Yagiz Sabuncuoglu. Come riferisce il collega turco, la società bavarese ha aperto ufficialmente una trattativa per portare in Baviera il regista dell’Inter e della Nazionale di Vincenzo Montella. Calhanoglu, si dice, ha già aperto ad un trasferimento al Bayern Monaco. Inoltre, lo stesso club tedesco ha aperto i contatti col rappresentare del centrocampista nerazzurro.

Calhanoglu-Bayern Monaco, ancora nulla di concreto con l’Inter

NESSUN CONTATTO TRA LE PARTI – Tra Inter e Bayern Monaco non è nata, ad oggi, nessuna trattativa. Il Bayern Monaco ha contattato solamente l’agente, senza passare per il club di Viale della Liberazione. Calhanoglu è un perno della squadra di Simone Inzaghi, con cui è diventato uno dei maggiori interpreti del suo ruolo nel mondo. Al momento Calhanoglu è concentrato su Euro 2024. Nella partita d’esordio contro la Georgia, la sua Turchia ha vinto per 3-1 con il regista nerazzurro, che ha giocato quasi tutta la partita, uscendo solamente al 92′ al posto di Ozcan.