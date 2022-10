Calhanoglu: «Barcellona ha fuoco dentro ma daremo massimo. Lukaku…»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato anche della partita che attende domani la squadra nerazzurra contro il Barcellona.

INTER-BARCELLONA – Queste le parole da parte di Hakan Calhanoglu su Amazon Prime Video. «Prima della partita contro il Barcellona eravamo già mentalmente pronti perché lo sapevamo che loro sono forti. Hanno giocatori importanti, con la palla sono veramente forti, però sei già pronto mentalmente. Quando esci in campo, sai già che devi fare tutto il massimo».

SQUADRA – Calhanoglu ha continuato. «Il mister voleva che noi lavoriamo da squadra in campo, non uno da solo. Invece martedì tutti hanno lavorato uno per l’altro e abbiamo corso di più con voglia, coraggio, cuore. Quello che mancava, secondo me, nelle ultime partite. Noi adesso vogliamo solo pedalare, pedalare e lavorare».

VICE BROZOVIC – Calhanoglu sul ruolo di vice Brozovic. «Il ruolo di vice Brozovic è una posizione che sento mia? Non sono abituato in questo ruolo, però con un’altra mediana vicino a me in Nazionale giochiamo sempre così e qui ero da solo con Barella e Mkhitaryan che hanno dato una grande mano a me e abbiamo fatto un grande lavoro».

INFORTUNIO LUKAKU – Calhanoglu sull’infortunio di Romelu Lukaku. «Lui deve forzare un po’ perché è normale che manca un giocatore come lui. Anche lui lavora tutto il giorno veramente bene, fa massimo per tornare dalla squadra. È uno che tiene la palla così, con la sua forza sicuramente ci aiuta. Tutti hanno diverse qualità, però con lui tiene di più il pallone, siamo più tranquilli».

GOL – Calhanoglu sul gol segnato in Inter-Barcellona. «Onana e Lukaku prima della partita contro il Barcellona mi hanno consigliato dove tirare per battere Ter Stegen? Prima della partita Romelu è venuto da me e mi ha detto che quando calcio in porta di provare alla destra. È un po’ debole lì, anche Andre che lo conosce meglio di me. Prima di calciare ho pensato subito a quelle parole che mi hanno detto e sono andato veloce veramente che non era tempo di pensare troppo e invece ho tirato molto bene».

BARCELLONA-INTER – Calhanoglu sulla prossima partita contro il Barcellona. «Sono ragazzi, hanno il fuoco dentro. Sappiamo che sarà difficile lì, però noi daremo il massimo. Se lavoriamo così in campo, ma 90 minuti fino alla fine, non credo che l’altra squadra avrà possibilità di vincere contro di noi».