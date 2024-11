Calhanoglu, attesi i primi controlli: l’Inter si cautela – TS

Hakan Calhanoglu si sottoporrà a nuovi esami strumentali per accertare l’entità del problema da lui avvertito durante il primo turno di Turchia-Galles: l’Inter ha già un’idea sul futuro.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu tornerà stamattina 20 novembre in Italia per sottoporsi agli esami del caso predisposti dallo staff medico dell’Inter. Il calciatore turco, uscito dal campo contro il Galles a causa di un risentimento muscolare, confida nel fatto di essersi fermato in tempo per evitare un peggioramento delle proprie condizioni. Il rischio di uno stop di un mese, come quello verificatosi dopo l’infortunio rimediato contro la Roma all’Olimpico, dev’essere necessariamente scongiurato.

Calhanoglu out? L’Inter ha un’idea per la sfida con il Verona

OPZIONE CONCRETA – In vista del match del Bentegodi contro il Verona, l’Inter dovrebbe evitare di rischiare Calhanoglu, anche in caso di esito favorevole degli esami svolti in giornata. Le prossime partite, tra loro ravvicinate, rappresentano un elemento di sicura considerazione da parte della società nerazzurra. La gara casalinga contro il Lipsia e la trasferta di Firenze saranno, infatti, due match probanti nei quali avere a disposizione la mente del proprio centrocampo sarebbe fondamentale per le ambizioni dell’Inter. Per questo motivo, la candidatura di Kristjan Asllani per un posto da titolare contro gli scaligeri è molto accreditata.

Fonte: TuttoSport