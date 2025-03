Calhanoglu: «Arda Guler giochi di più, vediamo! Inter, ho un sogno»

Calhanoglu ha parlato direttamente da Budapest facendo riferimento ad Arda Guler e ai suoi obiettivi con l’Inter. Così Calha prima di rientrare a Milano.

VITTORIA – Hakan Calhanoglu, raggiunto da Sport Mediaset, ha commentato in questo modo la vittoria della Turchia contro l’Ungheria a Budapest: «Abbiamo raggiunto quello che volevamo. Siamo contenti, siamo in Lega A e lo abbiamo meritato. Abbiamo fatto una buonissima partita, è da 13 partite che non perdiamo. Siamo contenti di aver vinto qua».

ARDA GULER – Calhanoglu risponde alla domanda sul “fratellino” che vuole all’Inter: «Non posso aggiungere altro, vediamo cosa succederà. Il mio pensiero era solo per lui: ossia giocare di più».

ASLLANI – Così Calhanoglu dopo le parole al miele di Kristjan Asllani: «Lo ringrazio! Noi siamo sempre lì, quelli che hanno maggior esperienza aiutano gli altri. Kri ha un grande talento, lo stiamo aiutando e lui si merita di più. Deve continuare così».

SOGNO – Sempre Calhanoglu sugli obiettivi con l’Inter, uno soprattutto: «Noi proviamo a rappresentare l’Inter nel migliore dei modi, abbiamo un’enorme responsabilità e vediamo cosa succederà. Io ho vinto tutto in Italia e il mio sogno è vincere la Champions League, essere lì in finale ma vincerla. Ma rivincere lo scudetto sarebbe importante».

PALLONE D’ORO – Sui premi personali, Calha risponde così: «Noi stiamo lottando per tutte le competizioni e noi giocatori dobbiamo migliorare ogni partita, è un obiettivo essere lì».

TIFOSI – Infine, Calhanoglu non può non riconoscere il grande affetto dei supporters nerazzurri: «Percepisco l’affetto, i tifosi mi hanno supportato sempre. Mi hanno alzato come persona e giocatore, sono maturato di più. Quello che fanno per noi è inspiegabile. Io sto vivendo un momento bellissimo e li ringrazio sempre. I nostri tifosi sono incredibili perché San Siro ti dà qualcosa di importante. No al Bayern Monaco per questo? Sì».