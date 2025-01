UFFICIALE – Calhanoglu, altro infortunio per l’Inter! L’esito degli esami

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu, che si è sottoposto agli esami medici dopo il fastidio avvertito in mattinata. L’Inter aggiorna sulle condizioni e sull’esito dei test.

ALTRO INFORTUNIO – Suona ancora una volta la sirena dell’infortunio in casa Inter. A riscontrare guai fisici è di nuovo Hakan Calhanoglu, che in questi giorni stava già lavorando per recuperare dal problema all’adduttore della gamba destra. Il rientro del centrocampista era previsto per la gara contro il Bologna, ma sarà ora rimandato per via di un leggero risentimento al polpaccio. Questo l’esito degli esami a cui Calhanoglu si è sottoposto oggi pomeriggio, dopo il fastidio avvertito in mattinata durante l’allenamento dell’Inter.

Nuovo infortunio per Calhanoglu: ecco le condizioni del centrocampista dell’Inter

COMUNICATO – Nel comunicato ufficiale del club si legge: «Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad ulteriori accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo aver accusato un indolenzimento muscolare durante il lavoro personalizzato di recupero dall’elongazione all’adduttore destro. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni». Simone Inzaghi, dunque, dovrà aspettare ancora un po’ prima di riavere a disposizione Calhanoglu. Mercoledì, contro il Bologna, toccherà ancora a Kristjan Asllani il ruolo di regista a centrocampo.