Calhanoglu, oggi le visite mediche e la firma con l’Inter. Il nuovo tecnico, come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport” in edicola, lo avrebbe già chiamato. Di seguito qualche retroscena dell’affare.

PRIMO INNESTO – Calhanoglu sarà il primo acquisto dell’era Simone Inzaghi, che già nella giornata di ieri ha provveduto a chiamarlo. Oggi giorno decisivo per le visite mediche e la firma sul contratto, ma il quotidiano romano svela qualche retroscena decisivo. L’operazione ha preso colpo la scorsa settimana, risolvendosi già nel giro di qualche giorno. Giovedì, infatti, quando Christian Eriksen è stato operato, il procuratore del trequartista turco lo ha proposto ancora una volta all’Inter. La dirigenza nerazzurra ha valutato l’operazione insieme al tecnico, che si è detto subito entusiasta. Nel week-end il via libera della proprietà e accordo raggiunto sulla base di 5 milioni a stagione più bonus, legati a obiettivi stagionali. Il trequartista rifiuta dunque l’offerta dell’Al-Duhail (di 8 milioni) e quella del Milan, un milione in meno rispetto la proposta dei nerazzurri. Nelle ultime ore si erano fatti avanti anche Atletico Madrid e Barcellona, ma l’Inter aveva già colto l’occasione al volo.

RUOLO – L’alternativa per l’Inter sarebbe stata quella di pescare un esubero importante da qualche grande club, rischiando però di andare incontro a giocatori che non conoscevano il campionato. Calhanoglu invece milita in Serie A da ben quattro anni, e all’Inter sarebbe al centro del gioco nel ruolo di trequartista o mezz’ala.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno