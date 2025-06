Calhanoglu, all-in Galatasaray! Pronta offerta e Inter su Rovella – SM

Il Galatasaray presto presenterà un’offerta importante all’Inter per Hakan Calhanoglu. I nerazzurri hanno puntato Nicolò Rovella. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

ALL-IN CALHANOGLU – L’Inter di Cristian Chivu questa notte giocherà contro il River Plate nella terza e ultima partita del girone E del Mondiale per Club. Ai nerazzurri basta un pari per superare il turno, ma con una vittoria arriverebbe anche il primo posto. Negli Stati Uniti, ma al momento non a disposizione, c’è anche Hakan Calhanoglu. E da Sport Mediaset, precisamente dall’esperto di mercato Claudio Raimondi, arrivano novità importanti. Secondo il collega, continua il pressing del Galatasaray sul numero 20 dell’Inter. Il club di Istanbul si è ormai convinto di non poter riportare indietro Victor Osimhen. Ecco perché dovrebbe mettere tutte le sue fiches proprio su Calhanoglu.

OFFERTA E SOSTITUTO – Il Galatasaray si prepara, quindi, ad un’offerta da recapitare all’Inter. I turchi dovrebbero avanzare una proposta da oltre 30 milioni di euro. Dal canto suo, Viale Liberazione non resterà a guardare. Anzi. Se dovesse arrivare questa offerta allora l’Inter si fionderebbe su Nicolò Rovella della Lazio, mettendo sul piatto 40 milioni di euro. Claudio Lotito, però, ha già fatto sapere che per lasciare andare il centrocampista vuole il pagamento della clausola rescissoria, pari a 50 milioni.