Calhanoglu o Acerbi per Milan-Inter? Intanto, 2 ancora a parte – Sky

Calhanoglu e Acerbi stanno meglio e potrebbero essere convocati per Milan-Inter. Da capire chi potrà subire iniziare. Intanto, due ancora a parte.

INFERMERIA – Come già svelato alcuni minuti fa, Simone Inzaghi può sorridere per il rientro ormai prossimo di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. I due puntano alla partita contro il Milan, nel derby della Madonnina valido per la ventitreesima giornata di campionato. Ma tra Calhanoglu e Acerbi la gestione per Milan-Inter potrebbe essere leggermente diversa. Così Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24: «La notizia del giorno riguarda Calhanoglu: è tornato a lavorare per buona parte con i compagni. I compagni comunque hanno fatto bene per non far rimpiangere la sua assenza. Sorrisi per Calhanoglu, da capire se Inzaghi deciderà di portarlo, sì probabilmente, e di quanti minuti potrà garantirgli. Qualche pensiero lo metterà sicuramente. Calhanoglu si è fermato poi con i tifosi. Buon’umore dato anche dai risultati della squadra, anche Acerbi ha fatto buona parte del lavoro con il gruppo. Per lui maggiore prudenza».

Milan-Inter, non solo Calhanoglu e Acerbi: le ultime su altri due

A PARTE – Per quanto riguarda invece Joaquin Correa e Mehdi Taremi, Barzaghi si espone in questo modo anche in vista di Milan-Inter: «A parte Correa e Taremi. Correa verso il forfait nel derby, mentre Taremi ha ancora questo fastidio addominale ma nulla di grave».