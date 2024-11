Calhanoglu a rischio squalifica. Inter aspetta, consapevole di questo – TS

Hakan Calhanoglu rischia qualche giornata di squalifica a causa dei contatti da lui intrattenuti con esponenti del tifo organizzato dell’Inter. Pratica da lui stesso ammessa agli inquirenti.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu è al centro dei principali discorsi che tengono banco in casa Inter. Sia per quanto riguarda il campo, dove sale in cattedra ogni qual volta ne abbia la possibilità dimostrando di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, sia su un piano diverso da quanto avviene sul rettangolo di gioco. Il riferimento è all’inchiesta ultras, avviata dalla Procura di Milano per indagare sui possibili collegamenti tra i vertici delle due curve di Inter e Milan e la criminalità organizzata. Calhanoglu è chiamato in causa, in questo scenario, per le conversazioni da lui stesso ammesse con esponenti di spicco della curva nord nerazzurra.

Calhanoglu e le possibili giornate di squalifica: Inter in attesa

LO SCENARIO – La norma di riferimento, per poter accertare o meno una condotta sanzionabile da parte del turco, è rappresentata dall’art.25 comma 10 del Codice FIGC. Tale disposizione normativa vieta qualsiasi incontro con “esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di organizzazione convenzionate con le società”. Come, per l’appunto, nel caso della Curva Nord. Ecco perché quella di Calhanoglu viene considerata come una posizione altamente a rischio, tale da potergli costare 2-3 giornate di squalifica e un’ammenda.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport