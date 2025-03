Calhanoglu: «Do 100% in Champions League! Al primo posto un gol»

Hakan Calhanoglu ha parlato a pochi giorni dall’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord e Inter. Ha fatto la classifica dei suoi gol più importanti e belli. Nella giornata di oggi si è espresso anche Hugo Bueno, difensore del Feyenoord.

PALCOSCENICO PIÙ IMPORTANTE – Calhanoglu, protagonista nel Magazine della Champions League, ha parlato così della Champions League: «Quando gioco nelle coppe europee mi impegno sempre al 100%, perché quando giochi in Champions League tutti gli occhi sono su di te e le aspettative di tutti sono differenti. La Champions è ad un livello top, è la coppa più importante».

STELLA ROSSA – Poi Calhanoglu elenca i nove gol segnati in Champions League. Così su quello segnato ai serbi: «È stato bellissimo perché era da tanto che non segnavo su punizione in Champions League. Mi sono goduto il momento. Sapevo che la gente aspettava e si chiedeva fossi tornato tornerà a segnare su punizione?’. È stato fantastico, ero elettrizzato».

ARSENAL – Sul penalty trasformato contro i Gunners, ancora il regista dell’Inter: «L’Arsenal è veramente un avversario forte e difficile, ero contento di aver trasformato il rigore. È stato un sollievo, era una partita molto importante per il nostro cammino».

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID – Poi Calhanoglu mette al terzo posto un gol segnato quando giocava a Leverkusen: «Ci tenevo a segnare perché allo stadio c’era Fatih Terim che all’epoca era il CT della nostra Nazionale. Lo metto al terzo posto».

BARCELLONA – Al primo posto non può mancare la conclusione in Inter-Barcellona del 2022, così Calhanoglu: «Ero molto vicino alla palla, quindi non avevo libertà di movimento: dovevo pensare e agire in fretta. Per me va al primo posto in classifica».

BAYER LEVERKUSEN-CSKA MOSCA – Infine, Calhanoglu ricorda un altro gol con il Bayer Leverkusen: «All’epoca giocavo da numero 10. La palla era in volo e ho cercato di controllarla ma non avevo il tempo, così ho tirato al volo».