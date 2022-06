Calendario Serie A, venerdì la presentazione: definito orario e diretta

Il calendario della Serie A 2022-2023 sarà svelato questo venerdì, il 24 giugno. Dopo l’annuncio delle scorse settimane da oggi si conosce anche l’orario in cui saranno presentate le giornate della nuova stagione.

SAVE THE DATE – Il primo appuntamento della nuova stagione è il calendario della prossima Serie A. La presentazione è in programma questo venerdì, 24 giugno, alle ore 12 in diretta su DAZN. Sarà l’atto iniziale del campionato, con le trentotto giornate in programma dal weekend del 13 e 14 agosto 2022 sino a domenica 4 giugno. Un torneo che durerà quasi dieci mesi, complice lo stop per i Mondiali: si gioca fino al 14 novembre, per poi riprendere dopo Natale. Sarà ancora un format asimmetrico, con il girone di ritorno diverso da quello di andata. In questi giorni la Lega Serie A renderà noti tutti i paletti per quanto riguarda il calendario.