Calendario Serie A, oggi la presentazione: tutte le informazioni

Poche ore e si scoprirà il calendario della Serie A 2022-2023. Alle 12 la cerimonia di presentazione delle trentotto giornate del nuovo campionato, in partenza il 13 agosto. Queste tutte le informazioni; segui su Inter-News.it dalle 11.30 la diretta dell’evento.

CALENDARIO SERIE A – A cinquanta giorni esatti dal via del prossimo campionato arriva il momento più atteso: quello del calendario della nuova Serie A. Oggi a mezzogiorno saranno svelate le trentotto giornate: la prima in programma nel weekend del 13 e 14 agosto, l’ultima domenica 4 giugno 2023. Si giocherà ben quattro volte ad agosto, compreso un turno infrasettimanale, mentre la prima sosta per le nazionali sarà dopo il settimo turno (domenica 25 settembre). In campo fino al 13 novembre, poi la pausa per i Mondiali e la ripresa dopo Natale (con una sola sosta per le nazionali, l’ultima domenica di marzo). Anche per questa stagione confermato il format asimmetrico, con il girone di ritorno differente rispetto a quello d’andata sia nelle partite sia nell’ordine. Per quanto riguarda i paletti nella prima giornata l’unica certezza è che l’Inter non avrà il derby col Milan, quindi sono diciotto le opzioni come debutto. Qui i criteri di compilazione del calendario di Serie A, dalle 11.30 diretta su Inter-News.it.