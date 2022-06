Calendario Serie A, ecco la data! Presentazione anticipata: già a giugno

Il calendario della Serie A 2022-2023 sarà svelato fra poche settimane. Al termine dell’Assemblea di Lega ufficializzata la data in cui si conosceranno le trentotto giornate del prossimo campionato, al via sabato 13 agosto.

GIORNATE IN ARRIVO – Per la prima volta la Serie A conoscerà il calendario già nel mese di giugno. La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea di oggi, ha stabilito che la presentazione sarà fra appena diciassette giorni: venerdì 24 giugno, con orario da definire. Questo fatta salva la conclusione del percorso di iscrizione delle società al campionato, che avverrà con la ratifica nel Consiglio Federale dell’8 luglio. Ci sono alcuni club che hanno problemi con l’indice di liquidità, ma non dovrebbero esserci rischi per la loro partecipazione. Il nuovo torneo inizierà nel weekend del 13 e 14 agosto, con la prima giornata, complice lo stop di novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar. Il calendario di Serie A sarà ancora una volta asimmetrico, come nella passata stagione, con il girone d’andata diverso da quello di ritorno.