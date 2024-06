Calendario Serie A 2024/25, scelta la data del sorteggio! Corsa all’Inter

Calendario Serie A 2024/25 in arrivo. Tra poche settimane, la Lega comunicherà le trentotto giornate che andranno a comporre il prossimo campionato. Tutti ad inseguire l’Inter campione uscente.

SORTEGGIO – Il calendario Serie A 2024/25 sta per arrivare. La Lega ha annunciato, come riferisce Calcio e Finanza, il giorno del sorteggio. Tutti ad inseguire l’Inter campione uscente, che il 22 aprile ha vinto lo scudetto della seconda stella (il ventesimo) con cinque giornate di anticipo, battendo i cugini del Milan per 2-1 a San Siro. Nella prossima stagione, gli impegni saranno fittissimi soprattutto per le squadre di rango. Infatti, partirà a settembre anche la nuova Champions League. Torneo ampliato, che si giocherà oltre ai canonici giorni del martedì e del mercoledì, anche il giovedì e dunque in concomitanza con Europa e Conference League. Inoltre, come lo scorso anno, la Serie A sarà in campo anche durante il periodo natalizio. Il sorteggio sarà il prossimo giovedì 4 luglio.

Calendario Serie A 2024/25: tutti ad inseguire l’Inter

INIZIO E PRIME PAUSE – La Serie A partirà nel weekend del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate consecutive. Dopodiché ci sarà uno stop per le nazionali, con l’Italia che giocherà in Nations League contro Francia e Israele. Non è ancora stata indicata invece la data di fine della Serie A. Inoltre, per evitare questa super congestione di partite, si cercherà di limitare il più possibile il turno infrasettimanale. Lo scorso anno è stato solamente uno.