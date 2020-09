Calendario Serie A 2020-2021, tutte le giornate e le partite dell’Inter

Serie A coppa scudetto

Il calendario della Serie A 2020-2021 è realtà! Si è appena conclusa la presentazione del nuovo campionato, che prenderà il via sabato 19 e domenica 20 con la prima giornata (vedi live). L’Inter, come noto, debutterà una settimana dopo complice il rinvio del suo turno inaugurale: il primo avversario sarà il Benevento.

CALENDARIO SERIE A 2020-2021

SERIE A – PRIMA GIORNATA (andata ‪domenica 20 settembre‬, ritorno domenica 31 gennaio‬)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

SERIE A – SECONDA GIORNATA (andata ‪domenica 27 settembre‬, ritorno domenica 7 febbraio‬)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

SERIE A – TERZA GIORNATA (andata ‪domenica 4 ottobre‬, ritorno domenica 14 febbraio‬)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

SERIE A – QUARTA GIORNATA (andata ‪domenica 18 ottobre‬, ritorno domenica 21 febbraio‬)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

SERIE A – QUINTA GIORNATA (andata ‪domenica 25 ottobre‬, ritorno domenica 28 febbraio‬)

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

SERIE A – SESTA GIORNATA (andata ‪domenica 1 novembre‬, ritorno mercoledì 3 marzo‬)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Verona-Benevento

SERIE A – SETTIMA GIORNATA (andata ‪domenica 8 novembre‬, ritorno domenica 7 marzo‬)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

SERIE A – OTTAVA GIORNATA (andata ‪domenica 22 novembre‬, ritorno domenica 14 marzo‬)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

SERIE A – NONA GIORNATA (andata ‪domenica 29 novembre‬, ritorno domenica 21 marzo‬)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

SERIE A – DECIMA GIORNATA (andata ‪domenica 6 dicembre‬, ritorno sabato 3 aprile‬)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

SERIE A – UNDICESIMA GIORNATA (andata ‪domenica 13 dicembre‬, ritorno domenica 11 aprile‬)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

SERIE A – DODICESIMA GIORNATA (andata mercoledì 16 dicembre‬, ritorno domenica 18 aprile‬)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

SERIE A – TREDICESIMA GIORNATA (andata ‪domenica 20 dicembre‬, ritorno mercoledì 21 aprile‬)

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

SERIE A – QUATTORDICESIMA GIORNATA (andata mercoledì 23 dicembre‬, ritorno domenica 25 aprile‬)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

SERIE A – QUINDICESIMA GIORNATA (andata ‪domenica 3 gennaio, ritorno domenica 2 maggio‬)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

SERIE A – SEDICESIMA GIORNATA (andata ‪mercoledì 6 gennaio, ritorno domenica 9 maggio‬)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

SERIE A – DICIASSETTESIMA GIORNATA (andata ‪domenica 10 gennaio, ritorno mercoledì 12 maggio‬)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

SERIE A – DICIOTTESIMA GIORNATA (andata ‪domenica 17 gennaio‬, ritorno domenica 16 maggio‬)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

SERIE A – DICIANNOVESIMA GIORNATA (andata ‪domenica 24 gennaio, ritorno domenica 23 maggio‬)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napoli

Il calendario della Serie A 2020-2021 partirà nel weekend del 19 e 20 settembre, con Benevento-Inter e Lazio-Atalanta rinviate. Previste tre soste per le nazionali (11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo), più quella natalizia il 27 dicembre (si riparte il 3 gennaio). Sei i turni infrasettimanali: 16 dicembre, 23 dicembre, 6 gennaio, 3 marzo, 21 aprile e 12 maggio. Confermata la divisione per la diretta TV: sette partite su Sky Sport e tre su DAZN. La decima giornata di ritorno anticipa a sabato 3 aprile per Pasqua, ultimo turno di campionato domenica 23 maggio 2021. Il calendario con anticipi e posticipi delle prime giornate della Serie A 2020-2021 sarà reso noto nei prossimi giorni assieme ai “pick”, ossia i venti “top match” dei due licenziatari dei diritti audiovisivi.