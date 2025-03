Il calendario dell’Inter di aprile fa paura: 8 partite che decidono tutto

L’Inter ha un calendario ad aprile da cuori fortissimi. Otto partite, che decideranno praticamente una stagione intera: scudetto, Champions League e Coppa Italia.

BICICLETTA – L’Inter ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare. Ed è una bicicletta bellissima e prestigiosa. I nerazzurri rimangono ancora in corsa per tutte le competizioni: Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ieri, si è completato il quadro dei quarti di finale della coppa europea più importante e sempre nella serata di ieri, la Uefa ha diramato le date ufficiali delle prossime partite di aprile (vedi calendario). Per la Beneamata, l’avversario è il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Come nel 2010 a Madrid, in finale, e come nel 2011 nel doppio confronto agli ottavi (l’allora Inter di Leonardo perse all’andata in casa e fece l’impresa al ritorno all’Allianz Arena). Domenica 16, i nerazzurri affronteranno l’Atalanta nello scontro diretto per lo scudetto e poi sarà sosta. L’ultima partita di marzo sarà quella casalinga contro l’Udinese a San Siro. Ma il mese di aprile sarà da cuori forti: quello dell’all-in, o tutto o niente.

Calendario Inter, aprile il mese della verità: all-in!

COPPA ITALIA – Si parte subito il 2 aprile con l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter. Sarà ufficialmente il quarto derby di Milano stagionale. Il ritorno è in programma il 23.

SERIE A – A distanza di quattro giorni dal derby di Coppa Italia, la Beneamata giocherà contro il Parma al Tardini in data 6 aprile (giorno e orario ancora da definire). Sempre ad aprile, la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Cagliari a San Siro il 13 (giorno e orario da definire), il Bologna al Dall’Ara il 20 (giorno e orario da definire) e la Roma a San Siro il 27 aprile (sempre giorno e orario da definire).

CHAMPIONS LEAGUE – In mezzo a Coppa Italia e Serie A, il calendario di aprile nerazzurro sarà caratterizzato anche dal doppio prestigioso confronto ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. L’8 aprile l’andata all’Allianz Arena e il 16 il ritorno a San Siro.

L’Inter e il calendario di aprile: tutte le partite

Milan-INTER: mercoledì 2 aprile ore 21, andata della semifinale in Coppa Italia.

Parma-INTER: sabato 5 o domenica 6 aprile orario da stabilire, 31esima giornata di campionato in Serie A.

Bayern Monaco-INTER: martedì 8 aprile ore 21, andata dei quarti di finale in Champions League.

INTER-Cagliari: sabato 12 o domenica 13 aprile orario da stabilire, 32esima giornata di campionato in Serie A.

INTER-Bayern Monaco: mercoledì 16 aprile ore 21, ritorno dei quarti di finale in Champions League.

Bologna-INTER: sabato 19 aprile o domenica 20 aprile (giorno e orario da stabilire), 34esima giornata di campionato in Serie A.

INTER-Milan: martedì 22 aprile (giorno e orario da stabilire), ritorno della semifinale in Coppa Italia.

INTER-Roma: sabato 26 aprile o domenica 27 aprile (giorno e orario da stabilire), 34esima giornata di campionato in Serie A.