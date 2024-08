Calendario Champions League: oggi l’uscita! L’Inter è in attesa

Calendario Champions League in uscita oggi. Dopo il sorteggio di giovedì pomeriggio, le 36 squadre attendono adesso le date. L’Inter aspetta con trepidazione. L’annuncio dalla Uefa è a ore.

LE AVVERSARIE – Giovedì si è tenuto il sorteggio della nuova super Champions League con ben 36 squadre partecipanti in un girone unico. Ogni squadra giocherà otto partite durante la prima fase. I campioni d’Italia hanno beccato Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Monaco, Stella Rossa, Young Boys e Sparta Praga. Partite ovviamente molto toste e dure, che la Beneamata affronterà tra casa e trasferta. Quattro partite tra le mura amiche di San Siro e altre quattro fuori casa. Il calendario verrà annunciato oggi sabato 31 agosto. In casa nerazzurra, filtra ottimismo e anche fiducia nei confronti del prossimo percorso europeo, come anche attestato dal presidente Beppe Marotta e dal vicepresidente Javier Zanetti, presenti entrambi a Montecarlo. Calendario Champions League in via di uscita: la Beneamata attende le date ufficiali.

Calendario Champions League: avversarie nel dettaglio e date

AVVERSARIE – Come già detto, la Beneamata giocherà quattro partite in casa e quattro in trasferta. Si tratta di una nuova e inedita formula, mai adottata prima. Il programma a San Siro:

Inter-Lipsia

Inter-Arsenal

Inter-Stella Rossa

Inter-Monaco

Di seguito il programma delle partite in trasferta:

Manchester City-Inter

Bayer Leverkusen-Inter

Young Boys-Inter

Sparta Praga-Inter

DATE – In attesa del via libera sul calendario Champions League, la Uefa ha già diramato quelle che sono le date per quanto riguarda la prima fase. Qui di seguito:

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025