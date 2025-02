UFFICIALE – Calendario Champions League: le date dell’Inter agli ottavi di finale

Questa mattina l’Inter ha scoperto, attraverso i sorteggi, che sarà il Feyenoord l’avversaria agli ottavi di finale di Champions League. Adesso la UEFA rende note anche le date e gli orari dei match europei. Di seguito il calendario di Champions League per i nerazzurri.

DATE E ORARI – In mattinata sono andati in scena i sorteggi per gli ottavi di finale della competizione europea. L’Inter ha scoperto che sarà il Feyenoord, che ha eliminato il Milan ai playoff pochi giorni fa, il prossimo avversario da affrontare. Viene ora reso noto il calendario della Champions League, a partire dagli ottavi di finale, fino ai quarti e alle semifinali. Ecco tutti i dettagli sulle date e sugli orari delle sfide che i nerazzurri dovranno disputare col Feyenoord, tra andata e ritorno, e su quelle che potrebbero capitare andando avanti nella competizione europea. Dopo l’eliminazione di Bologna, Atalanta, Milan, Juventus, l’Inter resta l’unica italiana a partecipare alla competizione. Forte anche di aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale per accesso diretto. Di seguito il nuovo calendario della Champions League per la stagione 2024-2025.

Calendario Champions League ottavi di finale: le date di andata e ritorno tra Inter e Feyenoord

mercoledì 5 marzo ore 18.45 Feyenoord-Inter

martedì 11 marzo ore 21.00 Inter-Feyenoord

Quarti di finale

15-16 aprile Bayern Monaco o Leverkusen-Feyenoord o Inter

Semifinali

6-7 maggio vincente dei quarti di finale 3-vincente quarti di finale 4