Calciomercato, proposta clamorosa della FIFA: unica grande finestra?

Anche il Calciomercato, come riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, potrà uscire stravolto da questo momento di crisi sanitaria. La Fifa studia (e propone) un’unica grande finestra di mercato per aiutare i club.

LA PROPOSTA – Calciomercato, sarà rivoluzione: una lunghissima sessione di mercato senza interruzioni, questa la nuova clamorosa proposta della FIFA per aiutare i club che dovranno far fronte alla “crisi economica”, conseguente della crisi sanitaria. L’idea, riporta la rosea, è effettivamente allo studio: un’unica grande finestra di mercato dall’estate all’inverno, fino all’ultimo giorno del 2020. L’ipotesi dunque, potrebbe facilitare gli affari che altrimenti, se la stagione riprendesse per protrarsi nei mesi estivi, verrebbero necessariamente concentrati in poche settimane. Invece che due sessioni di mercato distinte, una finestra unica ma più larga. Il motivo? Aiutare i club nella loro ripresa economica; sì, perché come già detto in più riprese, l’emergenza Coronavirus (Covid-19) influirà inevitabilmente sui bilanci delle società, che dovranno trovare una soluzione anche per quanto riguarda il fattore stipendi. La chiusura dei bilanci in estate impone in alcuni casi dei sacrifici economici, che nel futuro prossimo, vista anche l’emergenza, potrebbero essere ancor più dolorosi.

