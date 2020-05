Calciomercato, nuova finestra di mercato: ecco le date (5 settimane)

Altra rivoluzione nel mondo del calcio, stavolta tocca al mercato. Come riportato dal portale “Sport Mediaset”, la Lega Serie A ha definito le nuove date per la finestra di calciomercato una volta terminata la stagione 2019/20

MERCATO IN 5 SETTIMANE – L’Assemblea di Lega ha fissato le nuove date della prossima sessione di calciomercato. Una finestra non più solo “estiva”, ma parzialmente autunnale. L’inizio è previsto per il 1° settembre, mentre la chiusura è stata fissata per il 5 ottobre. Come già anticipato nei giorni scorsi, nel frattempo le società potranno comunque depositare i contratti relativi alle operazioni della finestra tradizionale, quella che va dal 1° luglio al 31 agosto. Solo dal 1° settembre, però, avranno validità e quindi potranno concretizzarsi i trasferimenti. Per vedere i nuovi acquisti con le nuove maglie, quindi, bisognerà aspettare la fine della stagione non solo italiana (20 agosto) ma anche europea. Ennesima rivoluzione per la Serie A (e non solo) a causa del Covid-19.