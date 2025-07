Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 5 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Sono giorni di attesa per l’ufficialità di Yann-Ange Bonny. Il centravanti francese ha firmato in settimana un contratto di cinque anni con l’Inter per due milioni di euro a stagione, mentre al Parma è arrivato un conguaglio da 23 milioni di euro più di tre di bonus. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Occhio sempre ai nomi a centrocampo. Ederson è il preferito, ma rimane ancora il più complicato da prendere visto il costo esoso. Bisogna considerare anche il colombiano Richard Rios. Nelle ultime ore, la redazione di Inter-News.it ha raccolto importanti informazioni. Occhio anche alla difesa. Continua a piacere Koni De Winter del Genoa, su cui si sarebbe mosso pure il Milan.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista) titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia, Nicola Zalewski (centrocampista) titolo definitivo dalla Roma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Rimane come sempre da monitorare la situazione legata ad Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray è in pressing, ma la prima offerta da 15 milioni di euro è stata rispedita al mittente dall’Inter. Non è da escludere neanche la permanenza, per cui sarà fondamentale un incontro nelle prossime settimane. Sempre rimanendo in tema Galatasaray, i turchi hanno messo gli occhi pure su Yann Sommer. Al momento c’è del divario economico tra domanda e offerta. Preoccupa anche la clausola rescissoria che pende su Denzel Dumfries, valida solo per l’estero fino al 15 luglio a 25 milioni di euro. Al Barcellona piace. In Serie B, invece, la Juve Stabia ha chiesto due giocatori giovani all’Inter (ecco di chi si tratta).

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato, Marko Arnautovic (attaccante) svincolato, Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.