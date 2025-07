Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 31 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

La priorità del mercato in entrata dell’Inter continua a essere rappresentata da Ademola Lookman. Ieri presidente Marotta, nel summit alla Lega Calcio, ha avuto modo di parlare con l’ad atalantino, Percassi. I nerazzurri hanno messo sul piatto un’offerta conclusiva di 45 milioni di euro, con l’Atalanta che continua a chiederne di più. Per il resto invece, giornata abbastanza piatta in sede nerazzurro, con il nigeriano al centro delle operazioni.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Per quanto concerne le uscite, resta tutto fermo. Asllani da un lato ha deciso di puntare i piedi e non vuole valutare cessioni affrettate ma ha deciso di prendersi più tempo. In serata poi, è arrivata una prima piccola apertura per Sebastiano Esposito al Cagliari, ma servirà aggirare un ostacolo da parte dei sardi.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo, Franco Carboni (difensore, Empoli) prestito; Valentin Carboni (centrocampista, Genoa) prestito secco; Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Pisa) prestito; Giacomo De Pieri (attaccante, Juve Stabia) prestito; Aleksandar Stankovic (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo con opzione di riacquisto.