Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 27 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Fioccano i nomi per il dopo Milan Skiniar. Tra questi anche Giorgio Scalvini, per cui però la valutazione è molto elevata (vedi articolo). Quello più realistico è invece Tiago Djalò del Lille, primi contatti già avviati (vedi articolo). Jesus Vasquez è in uscita dal Valencia. Sul giovane difensore anche l’Inter ha chiesto informazioni, ma il patron degli spagnoli pone un freno (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − In casa Inter si lavora ai rinnovi. Tutto fatto per Matteo Darmian ed è vicino anche un altro (vedi articolo). Roberto Gagliardini in orbita Nottingham Forest, ma ad oggi non esiste trattativa diretta tra i due club (vedi articolo). Sebastiano Esposito si avvia verso il ritorno in Italia, sarà un nuovo giocatore del Bari (vedi articolo). Stefan de Vrij prende tempo in merito al rinnovo di contratto, ci sono anche due club esteri interessati al giocatore (vedi articolo). Quanto a Skriniar, difficile l’ipotesi che possa lasciare l’Inter a gennaio (vedi articolo). Nerazzurri vigili anche sulla situazione Niccolò Zaniolo, l’Inter prenderebbe una parte dei soldi in caso di cessione della Roma (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo), Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi), Franco CARBONI (D, in prestito al Monza), Andrei Ionut RADU (P, in prestito all’Auxerre)