Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 24 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Dan Ndoye rimane molto seguito dall’Inter, che lo monitora anche mandando alcuni emissari in Germania. Contro la Germania, l’esterno del Bologna ha anche segnato e poi ha parlato del suo futuro. Tema caldo in casa nerazzurra è quello legato al portiere. Josep Martinez è il favorito, ma tutto dipende dalla contropartita che l’Inter darà al Genoa. Bisogna trovare una soluzione. Per il resto, poche novità sul fronte offensivo. C’è fiducia su Marko Arnautovic, tra i migliori dell’Inter nella seconda giornata di Euro 2024. L’austriaco si gioca gli ottavi di finale nell’ultimo turno.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Qui tiene banco il nome di Hakan Calhanoglu. Il regista nerazzurro, al momento impegnato con la Turchia agli Europei, è finito nel mirino del Bayern Monaco. Ma per i bavaresi non è la prima scelta a centrocampo. Sul fronte Denzel Dumfries, poche se non nessuna novità. Lo stesso laterale ha parlato del suo futuro direttamente dalla Germania. Chi è invece già partito è il baby bulgaro Iliev, che torna in patria a giocare per il Botev Plovdiv. Lo stesso club ha comunicato il suo arrivo.