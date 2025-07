Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 19 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

In casa Inter tutto ruota attorno al nome in entrata di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è il vero grande obiettivo dell’estate nerazzurra e da Viale della Liberazione spingono affinché la trattativa vada in porto. Inoltre, il club meneghino si è dato una tempistica ben precisa (vedi articolo). Trovato invece l’accordo sull’ingaggio, ecco quanto dovrebbe prendere a Milano l’attaccante nigeriano (vedi articolo). Allo stesso tempo, però, la Beneamata non vuole farsi trovare impreparata e sta parlando con gli agenti di Nico Gonzalez (vedi le ultime). Per quanto riguarda la difesa, Giovanni Leoni è il primo obiettivo sulla lista di Piero Ausilio. Ma come raccolto dalla nostra redazione, anche Koni De Winter è un profilo ben monitorato (vedi esclusiva).

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In uscita, c’è da registrare il passaggio ufficiale di Valentin Carboni al Genoa (tutti i dettagli). Ma ci sono altri nomi che dovrebbero lasciare l’Inter. Su Tajon Buchanan e Aleksandar Stankovic c’è il Sassuolo e l’AD Giovanni Carnevali lo ha confermato (vedi articolo). Mentre Kristjan Asllani piace anche al Bologna.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo, Franco Carboni (difensore, Empoli) prestito; Valentin Carboni (centrocampista, Genoa) prestito secco.