Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 18 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA L’Inter continua il pressing sull’Atalanta per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è l’obiettivo prioritario per la Beneamata (ecco le ultime). Non solo l’atalantino, ma gli occhi dei nerazzurri permangono pure su Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, classe 2006, piace e non poco e addirittura la carta potrebbe essere Sebastiano Esposito (vedi articolo). ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA Detto su Esposito, tra Inter e Bruges si sta lavorando all’accordo su Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo è vicino al vestire la maglia dei belgi (vedi articolo). Fatta invece per il passaggio di Ebenezer Akinsanmiro al Pisa (ecco tutti i dettagli). Mehdi Taremi ha accettato l’uscita dall’Inter, ma il club nerazzurro ha posto una condizione (vedi articolo). CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo, Franco Carboni (difensore, Empoli) prestito.