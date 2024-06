Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 giugno 2024

Il calciomercato inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA Nome nuovo in entrata nel mercato dell’Inter si tratta di Tanner Tessmann. Il centrocampista americano del Venezia è molto vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma con un anno di ritardo. Infatti, la formula con i lagunari è un po’ intrecciata e richiede anche l’aggiunta di due contropartite giovani. Manca poco invece per Josep Martinez. Lo spagnolo, a meno di clamorosi scenari, sarà il nuovo secondo portiere dell’Inter alle spalle di Yann Sommer. Trattativa ben avviata col Genoa, che valuta le contropartite nerazzurre. Infine, da monitorare sempre il nome di Emil Holm, che però piace ad altri club della Serie A. Un affare già chiuso è quello di Luka Topalovic. A tal proposito, oggi la redazione di Inter-News.it ha contattato uno scout di calcio sloveno per parlarne.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA L’Inter ha ceduto oggi un giovane in Austria, si tratta del canadese Diallo. Rimanendo sempre sul tema giovani, i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito piacciono in Serie A: si sono mosse due squadre. L’Inter valuta attentamente la situazione. Ancora in bilico invece il futuro di Marko Arnautovic, che presto si metterà all’opera ad Euro 2024. Tutta da decifrare la situazione legata a Denzel Dumfries, per cui si aspetterà la fine dell’Europeo in Germania.