Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA Il nome di Ederson è il primo sulla lista dell’Inter per sostituire Hakan Calhanoglu in caso di addio. L’Atalanta però alza un muro e chiede sessanta milioni di euro. A ruota c’è anche Rios, centrocampista del Palmeiras che piace e non poco. In serata invece, il nome di Nkunku è uscito come nuovo rinforzo per l’attacco di Chivu. La redazione di Inter-News.it intanto, ieri ha avuto la conferma dell’interesse dei nerazzurri per Leon Jakirovic, difensore della Dinamo Zagabria.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista) titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria, Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia, Nicola Zalewski (centrocampista) titolo definitivo dalla Roma, Yann-Ange Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Il Galatasaray spinge per Hakan Calhanoglu, oggi a Milano è sbarcato il vicepresidente del Galatasary e ci sarà l’occasione per vedersi anche con l’Inter e capire meglio la situazione. I turchi vorrebbero fare Calhanoglu insieme ad Osimhen con entrate diverse.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato, Marko Arnautovic (attaccante) svincolato, Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.