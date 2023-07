Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate all’8 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Davide Frattesi, arrivata nella tarda serata del 6 luglio, l’Inter quest’oggi ha comunicato un altro importante colpo. Il club nerazzurro ha esercitato il diritto di riscatto per il trasferimento a titolo definitivo di Francesco Acerbi. Continua il movimento per la rivoluzione in porta. Anatoliy Trubin dallo Shakhtar Donetsk resta una certezza, ma viene affiancato anche da Yann Sommer dal Bayern Monaco. Una delle idee per il rinforzo in difesa porta il nome di Merih Demiral dall’Atalanta. Per il centrocampo, invece, potrebbe farsi strada l’idea Lovro Majer dal Rennes.

ACQUISTI UFFICIALI: Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato, Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscattato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Roberto Gagliardini e Samuele Mulattieri hanno lasciato l’Inter a titolo definitivo. Nella giornata di oggi Monza e Sassuolo hanno annunciato l’ufficialità del trasferimento dei due calciatori. Intanto André Onana è sempre più vicino a salutare Milano. Il portiere oggi ha incontrato la dirigenza del Manchester United, che a breve dovrebbe avanzare fare l’offerta decisiva. Restando sul tema portieri, anche Samir Handanovic è proiettato verso l’addio al club nerazzurro. Dopo il prestito al Tigre, Facundo Colidio dice no all’offerta del Boca Juniors. Ma per l’attaccante dell’Inter c’è un’altra possibile meta che permetterebbe all’Inter di monetizzare.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) titolo definitivo, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.