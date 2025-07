Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 luglio 2025

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunque tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro. CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

L’intenzione dell’Inter è sempre quella di migliorare ancora il reparto offensivo, ma non necessariamente l’attacco. L’idea è quella di ingaggiare un calciatore con caratteristiche “diverse” rispetto quelle già presenti in rosa. Nella retroguardia il nome principale resta sempre Giovanni Leoni. In avanti invece Nkunku e Openda. Sono proprio i nomi che la dirigenza sta valutando ad oggi, ma tutti e tre hanno un elemento in comune: i costi troppo elevati.

ACQUISTI UFFICIALI: Petar Sucic (centrocampista), titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria; Luis Henrique (centrocampista), titolo definitivo dal Marsiglia; Nicola Zalewski (centrocampista), titolo definitivo dalla Roma; Ange-Yoan Bonny (attaccante), titolo definitivo dal Parma.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

In chiusura l’operazione in uscita di Sebastiano Esposito, la luce verder per il suo trasferimento al Cagliari è quasi tutto fatto. Stessa cosa anche per anche per quanto riguarda Valentin Carboni, che si trasferisce in prestito secco al Genoa. Delineato anche il trasferimento in prestito di Franco Carboni, che ha accettato la Serie B con il Modena.

CESSIONI UFFICIALI: Joaquin Correa (attaccante) svincolato; Marko Arnautovic (attaccante) svincolato; Filip Stankovic (portiere, Venezia) titolo definitivo.