Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 agosto 2024

Il calciomercato in Serie A si chiuderà il prossimo 30 agosto. Qui ci sono tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – LE NOVITÀ IN ENTRATA

Si spegne una volta per tutte la pista che porta ad Albert Gudmundsson. Proprio nel giorno di ferragosto l’islandese, su cui da tempo l’Inter aveva messo gli occhi, ha trovato un accordo con la Fiorentina, dove a brevissimo si trasferirà. Resta, invece, parzialmente aperta quella che porta a Federico Chiesa, che continua a lavorare lontano dalla Juventus. Soffermandosi sul reparto difensivo, gli ultimi due principali nomi su cui sembra indirizzata l’Inter sono quelli di Mikayil Faye e Tomas Palacios. Con il sorpasso del secondo giovane del Talleres rispetto al primo appartenente al Barcellona.

ACQUISTI UFFICIALI: Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato, Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) titolo definitivo, Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo, Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato, Alex Pérez (difensore, Real Betis) prestito, Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER − LE NOVITÀ IN USCITA

Con il sì al Genoa da parte dell’ex nerazzurro Andrea Pinamonti, diminuiscono le possibilità in un eventuale trasferimento in Liguria di Joaquin Correa o di Marko Arnautovic. L’interesse dell’Inter potrebbe essere quello di fare spazio nel reparto offensivo, nell’attesa di una novità in entrata, ma le richieste per i due scarseggiano. È fatta, invece, per il trasferimento di Ionut Radu al Sassuolo, con i dettagli tra le parti ormai messi a punto. Inoltre, continuano i contatti fra l’Inter e il Real Betis per Martin Satriano, che ha recentemente rifiutato la proposta del Brest.

CESSIONI UFFICIALI: Filip Stankovic (portiere, Venezia), Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito, Juan Cuadrado (difensore) svincolato, Stefano Sensi (centrocampista) svincolato, Davy Klaassen (centrocampista) svincolato, Alexis Sanchez (attaccante) svincolato, Aleksandar Stankovic (centrocampista, Lucerna) prestito, William Rovida (portiere, Aurora Pro Patria 1919) titolo definitivo, Jacopo Martini (centrocampista, Sudtirol) titolo definitivo, Giacomo Stabile (difensore, Alcione Milano), prestito, Franco Carboni (difensore, River Plate) prestito, Mattia Zanotti (difensore, Lugano) titolo definitivo, Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo, Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito, Francesco Nunziatini (centrocampista, Torres) titolo definitivo, Dennis Curatolo (attaccante, Aurora Pro Patria) titolo definitivo, Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), prestito, Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista, Alcione Milano) prestito, Riccardo Miconi (difensore, Varesina) prestito, Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, Sampdoria) prestito, Amadou Sarr (attaccante, Foggia) prestito, Alessandro Silvestro (difensore, Foggia) titolo definitivo, Riccardo Miconi (difensore, Varesina Calcio) titolo definitivo, Mirko Castelnuovo (portiere, Modena) titolo definitivo, Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito, Samo Matjaž (difensore, NK Celje) titolo definitivo, Francesco Stante (difensore, Pergolettese) prestito, Valentin Carboni (attaccante, Marsiglia) prestito, Lucien Agoume (centrocampista, Siviglia) titolo definitivo, Zuberek (attaccante, Lecco) prestito.