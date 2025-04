Il calcio italiano ha regalato un primato (di cui non vantarsi) all’Inter!

L’Inter gioca in semifinale di Champions League mercoledì 30 aprile, solamente dopo tre giorni dalla partita di campionato contro la Roma in campionato.

MARASMA – Nel pomeriggio di ieri, il calcio italiano ha dato il meglio di sé: rinvii, nuove date, dietrofront, polemiche, deroghe e non deroghe. Insomma, una tipica giornata all’italiana. In mezzo i solenni funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato alle ore 10 presso la Basilica di San Pietro a Roma. Evento che, difatti, ha cancellato ogni manifestazione sportiva programmata per quel giorno. E che, senza volerlo, ha creato un clamoroso e surreale caos intorno alla data di recupero della partita tra Inter e Roma. La sfida tra nerazzurri e giallorossi, calendarizzata inizialmente per sabato 26 alle ore 18, è stato al centro di un incredibile vortice di voci, rumors, conferme e passi indietro. Da sabato alle 18 si è passati a domenica alle 12.30, da domenica alle 12.30 a sabato alle 20.45, fino al triplo salto carpiato della domenica alle 15. Quindi a soli 17 ore dalla trasferta a Barcellona per la semifinale di andata di Champions League.

Inter prima italiana a giocare di domenica prima della semifinale di Champions League

PRIMATO DI CUI NON VANTARSI – Con la nuova calendarizzazione, l’Inter diventa la prima squadra italiana a giocare di domenica prima di una semifinale di Champions League, quando a tutte le altre squadre erano state concesse almeno 24 ore di riposo in più. Nella storia del nostro calcio non era mai successo. Insomma, un bel primato di cui non vantarsi. Rinviare la partita a maggio? Che sia mai, qualcuno potrebbe insospettirsi parlando di manovre da palazzo e di Inter favorita. Si sa e l’Italia della Marotta League.