Cagliari-Inter, scelte fatte da Inzaghi: un solo dubbio di formazione – Sky

Cagliari-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. Partita fondamentale sia per le speranze scudetto dei nerazzurri che per le speranze salvezza dei padroni di casa. Le ultime sulle possibili scelte di Inzaghi da Sky Sport

LE SCELTE – Cagliari-Inter andrà in scena questa sera alle 20:45. I nerazzurri devono vincere per continuare a sperare nello scudetto. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, Inzaghi ha di fatto scelto gli uomini che scenderanno in campo questa sera ed ha un solo dubbio di formazione: il partner d’attacco da schierare di fianco a Lautaro Martinez. Si giocano il posto Edin Dzeko e Joaquin Correa: secondo quanto riportato, verranno sciolte le riserve solo nel corso della riunone tecnica finale.