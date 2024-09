Cagliari-Inter Primavera 0-1 al 45′: Spinaccè allo scadere! Avanti

È da poco terminato il primo tempo di Cagliari-Inter Primavera, gara valevole per la quarta giornata di campionato (segui QUI il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato è sullo 0-1.

GOL ALLO SCADERE – Quaranta secondi e Vinciguerra perde il tempo per calciare sprecando una buona opportunità. Al 3’ angolo per l’Inter e deviazione di De Pieri che però non trova la porta. Dall’altra parte tentativo di Bolzan, anche lui perde il tempo e la palla finisce fuori. Al 12’ tentativo di Grandu, alto. La migliore occasione del primo tempo è al 17’, con una conclusione da posizione ravvicinata di Spinaccè che trova il super intervento di Ciocci, terzo portiere della prima squadra del Cagliari oggi prestato alla Primavera. Poco dopo (22’) sempre Spinaccè tenta un pallonetto ma non inquadra lo specchio. Fase centrale di gara senza particolari occasioni, si rivede il Cagliari al 41’ con un tentativo di Bolzan dal limite che Calligaris respinge. Un minuto dopo ci prova Quieto ed è Ciocci a opporsi bene. Ma al 42’, su palla persa a centrocampo dal Cagliari, Bovo in ripartenza apre sulla sinistra per Spinaccè che controlla e una volta in area incrocia il diagonale dello 0-1. Si va al riposo dopo un solo minuto di recupero. Gol molto importante di Spinaccè, che porta la sua squadra in vantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa, i ragazzi di Zanchetta dovranno tenere botta e magari riuscire a chiudere la partita il prima possibile.

Cagliari-Inter Primavera 0-1: primo tempo

42′ Spinaccè (I)