Cagliari-Inter, novità post Natale? Rispetto al Como un cambio – SM

Verso Cagliari-Inter, partita valevole per la diciottesima giornata di campionato. I nerazzurri dovrebbero cambiare appena una pedina rispetto alla sfida di lunedì sera.

ULTIMA USCITA – All’Unipol Domus, l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per la prima partita post Natale e per l’ultima uscita del 2024, poi tutti a Riad per la Supercoppa italiana. I nerazzurri vorranno chiudere al meglio l’anno e vanno a caccia del quinto successo consecutivo in campionato, dopo quelli contro Verona, Parma, Lazio e Como. È già antivigilia della partita di Cagliari, campo sempre ostico e difficile per tutti. Ci sarà ovviamente il rientro a casa di Nicolò Barella, nato e cresciuto proprio con la maglia rossoblù addosso. Il centrocampista, rientrato col Como, giocherà anche a Cagliari. Rispetto al Como dovrebbe esserci una sola novità e riguarda la difesa.

Cagliari-Inter, la probabile formazione all’antivigilia della partita

ULTIME – Inzaghi dovrebbe optare per l’Inter migliore contro il Cagliari di Davide Nicola. L’allenatore piacentino non vuole lasciare nulla al caso, quindi, occorre assolutamente portare a casa i tre punti per rimanere agganciati a Napoli e Atalanta. L’unica novità rispetto alla sfida contro il Como è Stefan de Vrij. L’olandese, infatti, dovrebbe ritornare al centro della difesa, con Alessandro Bastoni nuovamente a sinistra e Yann Aurel Bisseck a destra. Quanto agli infortunati, presto aggiornamenti. La probabile formazione per Cagliari-Inter secondo Sport Mediaset:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.