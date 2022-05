Cagliari-Inter, Lautaro Martinez decisivo. Perisic solito zampino: le pagelle – CdS

L’Inter dopo la conquista della Coppa Italia va in trasferta a Cagliari e con il minimo sforzo vince per restare aggrappata allo scudetto. Lautaro Martinez ancora il migliore in campo con una doppietta, Perisic ci mette sempre lo zampino. Le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince a Cagliari e mantiene vive le speranze scudetto anche se tutto ormai sembra scritto. Nessun insufficiente, una prestazione ben sopra la media da parte di tutta la squadra anche dopo i 120′ di Coppa contro la Juventus. Lautaro Martinez ancora una volta decisivo con una doppietta, è ovviamente il migliore in campo con un otto pieno in pagella. La difesa subisce un gol, ma i voti sono tutti positivi, in particolare per Milan Skriniar che a inizio partita spinge la palla in porta con tutte le parti del corpo, giusto per sottolineare la voglia di vincere da parte della squadra, ma l’ultimo tocco è di mano: voto 6,5. Lo stesso valer per Stefan de Vrij, che fa a sportellate con Pavoletti al quale non lascia alcuna palla giocabile. Matteo Darmian titolare a destra è padrone della fascia, ha libertà e la sfrutta in occasione del primo gol dell’Inter: voto 7. Ivan Perisic ci mette il solito zampino, gli bastano due minuti per scaldare i guantoni a Cragno, pochi di più per mettere a segno l’assist per la testa di Darmian: voto 7. Nicolò Barella si limita all’amministrazione senza strafare, trovando il lancio da cinquanta metri per il gol di Lautaro Martinez, nonostante la prestazione così così, il voto del Corriere dello Sport è comunque positivo: 6,5. Edin Dzeko anche questa volta non trova il gol, ma è un pericolo costante per la difesa avversaria: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani

