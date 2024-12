Cagliari-Inter, Inzaghi sceglie tra difesa e centrocampo: un rientro

Meno di 24 ore a Cagliari-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata di campionato. Scelte praticamente obbligate per mister Simone Inzaghi, soprattutto in difesa.

ULTIME – L’Inter si prepara all’ultima partita del suo 2024 e lo farà sul campo del Cagliari domani alle 18. Sarà l’ottantasettesima sfida tra i due club in Serie A (clicca QUI per tutti i precedenti). Simone Inzaghi, prima della partenza verso Cagliari, ha ricevuto un’altra brutta notizia dall’infermeria: ovvero lo stop di Matteo Darmian. Anche il jolly di Legnano non sarà presente nella distinta nerazzurra, al pari dei lungodegenti Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Raffaele Di Gennaro. Recuperato, invece, al 100% Stefan de Vrij. L’allenatore dell’Inter ha praticamente scelto già la formazione, che rispetto alla vittoria contro il Como dovrebbe avere appena un cambio dall’inizio.

La probabile formazione di Cagliari-Inter, un solo cambio rispetto al Como

PROBABILE – Per Cagliari-Inter un solo vero cambio per Inzaghi dall’inizio: ossia de Vrij per Carlos Augusto, con Bastoni che ritornerà al suo ruolo di braccetto mancino. A destra non mancherà Yann Aurel Bisseck, che nell’ultime ore ha parlato anche ai canali della Lega Serie A. A centrocampo, da destra verso sinistra, Inzaghi darà spazio a Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti non si tocca la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Quest’ultimo cerca un gol che manca da quasi due mesi. La probabile formazione di Cagliari-Inter:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.