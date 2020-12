Cagliari-Inter, Conte si affida a Sanchez per ripartire: un obiettivo – Sky

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Cagliari-Inter è in programma domenica alle 12:30. I nerazzurri devono riprendere il cammino dopo la delusione in Champions League. Da Andrea Paventi, su “Sky Sport”, le ultime sulle possibili scelte di Antonio Conte

LE SCELTE – L’Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari. I nerazzurri di Antonio Conte devono togliere le “scorie negative” arrivate dopo l’eliminazione in Champions League arrivata mercoledì. La sfida contro i rossoblù potrebbe segnare l’inizio della seconda parte della stagione dei nerazzurri, al momento secondi in classifica a meno cinque dal Milan e attesi da una serie di partite abbordabili. Nelle prove di formazione, in vista della sfida di domenica, presente Sanchez, che potrebbe essere titolare al posto di Lautaro Martinez. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”