Cagliari-Inter, bene Doveri però manca un rigore: la moviola della partita – CdS

Cagliari-Inter termina sul punteggio di 1-3, la lotta scudetto si deciderà solo all’ultima giornata. Bene Doveri, arbitro della partita, anche se, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mancherebbe un rigore ai rossoblù per un tocco col braccio di Dunfries.

LA MOVIOLA – Cagliari-Inter partita non difficile, secondo il Corriere dello Sport, però, sfugge a Doveri un tocco con il braccio di Dumfries in area di rigore: tiro di Ceppitelli, deviazione di ginocchio di D’Ambrosio e pallone sul braccio dell’olandese molto alto. Per quanto riguarda il gol annullato a Milan Skriniar il VAR lo fa annullare, senza OFR è oggettivo. Regolare la rete di Darmian anche se a limite: cross di Perisic, l’esterno italiano salta molto in alto e poi finisce per appoggiarsi su Lykogiannis. Regolare la seconda rete di Lautaro Martinez lanciato da Barella, lo tiene in gioco Altare. Voto 5,5 per l’arbitro Doveri.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.