Cagliari-Inter, apre la vendita biglietti del settore ospiti! Pochi i posti

Con un po’ di ritardo rispetto al previsto aprirà domani la vendita dei biglietti del settore ospiti per Cagliari-Inter. Sono pochi i posti disponibili per i tifosi nerazzurri all’Unipol Domus, domenica alle ore 20.45.

BIGLIETTI IN VENDITA – Dalle 10 di domani, mercoledì 11 maggio, sino alle 19 di sabato 14 maggio in vendita i biglietti per il settore ospiti di Cagliari-Inter. Il costo del biglietto è 50€, più prevendita. I residenti in Lombardia possono prenderli soltanto se in possesso della tessera Siamo Noi. Per poterli acquistare bisogna recarsi in una delle ricevitorie TicketOne autorizzate oppure sul sito web ufficiale. Non sarà possibile il cambio nominativo, né la vendita alle biglietterie dell’Unipol Domus il giorno della partita. A disposizione 415 posti, la capienza del settore ospiti, con l’aggiunta di quaranta posti auto e cinque posti bus dedicati. Ieri è cominciata la vendita dei biglietti per Cagliari-Inter nel resto dell’impianto, per un totale di 16.267 spettatori.