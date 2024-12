Cagliari-Inter, ancora nodo difesa! Uno punta alla riconferma – CdS

Vigilia di Cagliari-Inter, ultima partita del 2024 per i nerazzurri prima di volare a Riad per giocarsi la Supercoppa. Inzaghi ha sempre un nodo in difesa da sciogliere e uno punta alla riconferma. Le ultime dal Corriere dello Sport.

ULTIME – Inzaghi punta a vincere all’ultima dell’anno per iniziare al meglio il nuovo in arrivo. L’Inter, domani, sarà impegnata alle 18 contro il Cagliari all’Unipol Domus. Il tecnico interista è ancora alle prese con un nodo in difesa. Stefan de Vrij è perfettamente recuperato e dunque sarà a disposizione, ma né Francesco Acerbi né Benjamin Pavard potranno partecipare alla trasferta isolana. Inzaghi potrebbe anche pensare di far riposare Alessandro Bastoni. Al contempo, Matteo Darmian, fuori col Como per una contusione rimediata con l’Udinese, sarà valutato solamente nella giornata di oggi. Dunque, contro la squadra di Davide Nicola, il quale parlerà oggi in conferenza stampa per presentare la partita, potrebbe ripresentarsi l’Inter vista col Como. Anche se non bisogna escludere due novità.

Cagliari-Inter, Carlos Augusto riconfermato? La probabile formazione

SCALPITANO – La stessa Inter col Como anche contro il Cagliari? Probabile assicura il Corriere dello Sport, ma non al 100%. Sì, perché in casa Inter scalpitano sia Davide Frattesi che Piotr Zielinski, che potrebbero giocare al posto dei titolari, anche per far fronte della semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta il prossimo 2 gennaio. Inzaghi deciderà, probabilmente, nella rifinitura di oggi le sue scelte verso Cagliari-Inter. Carlos Augusto scala le gerarchie e potrebbe dare un turno di riposo a Bastoni. Intanto, la probabile formazione dovrebbe essere questa:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.