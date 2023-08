Cagliari-Inter 0-2, le pagelle: Thuram brilla! Poi quattro da 7 − CdS

Cagliari-Inter 0-2, il campo ha parlato. All’Unipol Domus si è vista una squadra di Inzaghi bella e convincente. Grande partita di Thuram, che ricama anche un assist

PAGELLE − Brilla l’Inter a Cagliari per la seconda vittoria consecutiva con lo stesso risultato, visto già contro il Monza: 0-2. A splendere è Marcus Thuram, il migliore in campo. Per lui voto 7,5: ricama palloni e fa l’assist per la rete che sblocca il match di Dumfries. Ottima partita di tutta l’Inter. Dumfries, Lautaro Martinez, Dimarco e Calhanoglu giocano alla grande e si beccano un meritato 7 in pagella. Mezzo punto in meno per il padrone di casa Barella, Sommer, de Vrij, Bastoni e Mkhitaryan. Sufficienza piena, infine, per Darmian e i subentrati Frattesi, Carlos Augusto e Cuadrado. Nota di merito per Simone Inzaghi: 7,5. Quando il pallone gira con rapidità e precisione, l’Inter diventa quasi impossibile da fermare.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno