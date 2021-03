Burdisso: Â«Inter puÃ² aprire un ciclo. Si vedono i frutti del lavoro di ConteÂ»

Burdisso: «Inter può aprire un ciclo. Si vedono i frutti del lavoro di Conte»

Condividi questo articolo

Nicolas Burdisso

Nicolas Burdisso, ex difensore dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra, allenata da Antonio Conte, in corsa per lo scudetto

ALLENATORE – Queste le parole di Nicolas Burdusso, ex difensore dell’Inter, ai microfoni di “Deejay Football Club”. «Se l’Inter ha preso vento la ventata giusta come Luna Rossa e sta andando forte come ai miei tempi? Io penso di sì, sicuramente aiutata dall’uscire dalle coppe. Questo lo dico perché tutti sappiamo che Conte è un allenatore che ci mette tanto negli allenamenti. Perché quando Conte ha sei giorni alla settimana per lavorare, poi si vedono i frutti, poi ha un organico tra i migliori in Italia».

COPPE – Burdisso sull’uscita dalle coppe della squadra nerazzurra. «Non è bello uscire così come è uscito. È stata concorrente con tutti, ma non è mai bello vedere le coppe da fuori. Penso che la cosa più giusta è pensare che l’Inter ha la possibilità di aprire un ciclo. Quella è la cosa bella».