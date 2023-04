Buona Pasqua (o Feliz Páscoa!) a tutti i tifosi interisti da Inter-News.it

Come ogni anno anche oggi la Redazione di Inter-News.it non perde l’occasione per augurare a tutti i suoi lettori una buona Pasqua, anti-vigilia della sfida di Lisbona e in un momento sicuramente non semplice. Dopo aver sfidato il Porto e con un Sergio Conceicao accostato all’Inter del futuro (vedi articolo), non ci resta che che augurare buona Pasqua a tutti i tifosi interisti, ma anche a quelli portoghesi.

BUONA PASQUA – Il weekend pasquale per l’Inter è iniziato nel peggiore dei modi, con il pareggio in trasferta contro la Salernitana. Dopo un periodo del genere, il modo migliore è provare a festeggiare in famiglia prendendosi una pausa. Nessun momento di pausa, invece, per i giocatori, anche oggi a lavoro ad Appiano Gentile per preparare la trasferta di Lisbona contro il Benfica. L’unica nota positiva di questa stagione, fin qui, è proprio la possibilità di poter disputare un quarto di finale di Champions League che però si presenta nel momento peggiore per Simone Inzaghi. Una partita sicuramente alla portata dell’Inter. Ma “alla portata” era anche la sfida con la Salernitana, poi pareggiata per un cross diventato gol (di Candreva!). Inzaghi dentro l’uovo di Pasqua spera di trovare un po’ di fortuna, di cattiveria sotto porta, insomma: qualche gol in più, per intenderci. In campionato l’Inter non vince da cinque partite, sei considerando anche il Porto. Ora tocca addirittura al Benfica, e con un possibile ritorno di Sergio Conceicao (da allenatore) all’Inter, probabile che il portoghese diventi la nostra seconda lingua. E allora non ci resta che augurare buona Pasqua non solo a tutti i tifosi interisti, ma anche a quelli portoghesi: Feliz Páscoa! Noi di Inter-News.it continueremo a informarvi su tutte le novità in arrivo dal mondo nerazzurro. Buona Pasqua a tutti i nostri lettori.

